O adolescente de 15 anos, identificado por Thiago, fugiu de sua casa, localizada na rua 24 de Maio, bairro Brasília, em Camocim, hoje pela manhã, levando seus documentos e roupas.





Quem souber informações do paradeiro do jovem, entrar entrar em contato com a família.





Contato (88) 9 9712 8489.