PM afasta policiais que foram flagrados beijando mulheres

Os dois policiais militares flagrados beijando mulheres na saída de uma boate no Distrito Federal, na madrugada do dia 31 de dezembro, foram afastados dos serviços operacionais. A informação foi divulgada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) nesta quinta-feira (6). Em nota, a corporação afirmou que “a análise dos fatos está em andamento”.





As imagens foram divulgadas nesta semana pelo site Metrópoles. No vídeo divulgado pelo veículo, é possível ver os PMs chegando ao local da festa por volta das 4h30 e, após os agentes permanecerem algum tempo sozinhos, um grupo se aproxima dos dois e oferece cigarros.





Logo depois, duas mulheres se juntam a eles. Um dos PMs se afasta com uma delas para perto de alguns carros estacionados, onde começa a beijá-la, antes de andar para um lugar ainda mais escondido da visão dos outros pedestres.





Os dois continuam trocando carícias atrás de uma pilastra, de onde a câmera consegue uma visão clara da cena. Já alguns minutos depois, o segundo PM aparece em cena beijando a outra jovem. A identidade dos agentes, porém, não foi divulgada.

Via Pleno News