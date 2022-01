Tiroteio durante show de Maiara e Maraísa deixa 5 feridos

Na madrugada desta sexta-feira (7), cinco pessoas ficaram feridas em um tiroteio, durante um show da dupla Maiara e Maraísa. O evento aconteceu em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro.





Segundo informações do jornal EXTRA, a troca de tiros foi entre traficantes de facções criminosas rivais.





O show, em comemoração ao aniversário da cidade, foi realizado na Praia do Anil, no Centro do município.





O caso foi registrado na 166ª DP (Angra dos Reis) por policiais militares acionados por populares.





Nenhum dos feridos corre risco de morte, segundo informações preliminares. Confira, abaixo, a lista das pessoas baleadas:





Andressa de Vitória Júlio, de 21 anos

Diogo Ricarte Dias, de 20 anos

Kauan Silva Martins, de 18 anos

Larissa Santos de Oliveira, de 23 anos

Gabrielli Barros de Mello, de 20 anos