Assessor de vereador passa mal e morre em Câmara Municipal

Morreu nesta quinta-feira (6) Alonso Paulino Gomes, que trabalhava como assessor do vereador Teilton Valim. Ele faleceu após passar mal nas dependências da Câmara Municipal da Serra (ES).





A morte foi confirmada pela assessoria da Câmara Municipal de Vereadores que, em nota, lamentou a morte do assessor parlamentar.





– A Câmara Municipal da Serra lamenta profundamente a morte do assessor parlamentar Alonso Paulino Gomes, lotado no gabinete do vereador Teilton Valim, ocorrida na manhã desta quinta-feira (6) – diz o texto.





Ainda de acordo com a nota, Alonso “passou mal ao chegar à Câmara da Serra”.





– Diante da situação, o SAMU foi acionado e, chegando ao local, tentou reanimar o assessor parlamentar, constatando o óbito após alguns minutos. A remoção do corpo já foi feita pelo serviço funerário – informou o comunicado.





O velório aconteceu na noite de quinta-feira, na Igreja Assembleia de Deus. Já o sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (7), no Cemitério Jardim da Paz (Alterosas/Serra).





O presidente da Câmara Municipal da Serra, o vereador Rodrigo Caldeira, decretou, na quinta-feira (6), luto oficial de dois dias no Poder Legislativo pela morte do assessor.





No Instagram, o vereador Teilton Valim publicou um vídeo e lamentou a perda.





– Eu e minha equipe estamos todos arrasados com o falecimento do Alonso, pois era muito trabalhador e querido entre todos funcionários da Câmara da Serra. Quero prestar aqui meus sinceros sentimentos, e estamos orando para que Deus conforte a família nesse momento difícil – escreveu. (Pleno News)