POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO DE INTEGRAR GRUPO CRIMINOSO EM SOBRAL

Um trabalho investigativo da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na prisão de um homem suspeito de integrar um grupo criminoso e ameaçar moradores em bairros pertencentes à Sobral. A captura ocorreu, na manhã desta quinta-feira (27), por força de mandado de prisão preventiva.





Conforme apuração do Núcleo de Combate ao Crime Organizado da Delegacia Regional de Sobral, Maicon Breno Lima Mesquita (25) é apontado como integrante de um grupo criminoso responsável por ameaças feitas a moradores de Sobral. Em dezembro de 2021, Maicon teria ameaçado passageiros de um ônibus coletivo do município que trafegava na região.





Maicon, que já possui uma extensa ficha criminal por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa, posse ou porte ilegal de arma de fogo, roubo e furto, foi localizado na manhã de hoje (27). Após ser capturado, ele foi conduzido para a unidade policial, onde o mandado de prisão preventiva pelo crime de integrar grupo criminoso foi cumprido. Ele foi colocado à disposição da Justiça.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o ‪‪(88) 3677-4711, o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.