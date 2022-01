Hospital de Palmas é notificado pelo Procon municipal por cobrar preço abusivo no teste de Covid

Um hospital particular de Palmas foi notificado pelo Procon Municipal após uma denúncia por cobrar um preço abusivo para realizar o teste de Covid-19. Com o aumento no número de casos da doença, desde o início do ano, a procura pelos itens tem crescido tanto na rede pública como na particular.





A notificação ocorreu depois de uma denúncia feita por um morador de que o estabelecimento aumentou o preço do teste rápido de R$ 80 a para R$ 120, acréscimo de 50%. Além disso, também não estava realizando a emissão do recibo de compra aos consumidores.





O Procon estadual informou que também vem monitorando a questão e que na quarta-feira (26), além do hospital, notificou duas farmácias e nove laboratórios por, supostamente, praticar preços elevados na comercialização dos exames. Todos os estabelecimentos terão que apresentar notas fiscais dos valores que pagaram aos fornecedores dos testes.





O secretário-executivo de Defesa do Consumidor do Procon Municipal de Palmas, Dulcélio Stival, explicou que o estabelecimento recebeu prazo de 48 horas, que termina nesta quinta-feira (27), para apresentar as notas fiscais de compra ou comprovar o motivo do aumento.





Ele também orientou que os consumidores que constatarem algum produto ou serviço oferecido com preços acima da média ou considerados abusivos devem realizar a denúncia.





“O consumidor que se sentir lesado deve informar e formalizar a denúncia nas formas, presencial ou on-line, informando o nome do estabelecimento, bem como o seu endereço. Também é importante que o consumidor possua a nota fiscal ou foto da oferta do produto superfaturado ou ainda o anúncio publicitário. Estes serão os meios usados para provar o aumento abusivo”, explicou.





As denúncias para o Procon Municipal podem ser feitas elo telefone (63) 3212- 7764, pelo WhatsApp (63) 99282-9640, ou ainda pelo por e-mail: atendimentoprocon@palmas.to.gov.br. O atendimento também é feito de forma presencial em uma das unidades do Resolve Palmas.





(G1/TO)