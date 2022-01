POLICIAIS DO RAIO EM AÇÃO!

Uma ação do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), resultou na recuperação de um veículo com queixa de roubo, na apreensão de um revólver de calibre .38 e uma arma do tipo macaquinha de fabricação artesanal. Todo esse material estava com Francisco Alisson dos Santos Lino, 23, Maicon Breno Lima Mesquita, 25, e João Marcos de Vasconcelos Macário, 25. O grupo foi preso em flagrante na noite desse domingo (02) em Sobral-CE.





Durante patrulhamento de rotina, na rua Padre Osvaldo Chaves, bairro Terrenos Novos, os militares se depararam com um carro azul trafegando na contramão. Após fazer a manobra de retorno e um breve acompanhamento, houve a abordagem policial.





Durante o procedimento, houve a constatação de que o referido veículo era roubado e no interior dele tinham duas armas de fogo.

Ainda, contra um dos suspeitos, Francisco Alisson, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça pela prática de homicídio.





Os indivíduos e o material apreendido foram apresentados na Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, na qual foi realizado procedimento por roubo, de acordo com o artigo 157 do Código Penal.





Assessoria de Comunicação da PMCE