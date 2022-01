Repórter do SBT que desmaiou ao vivo teve 5 paradas cardíacas; vídeo

O repórter Rafael Silva, que teve um mal súbito e desmaiou ao vivo na segunda-feira (3), sofreu cinco paradas cardíacas quando estava a caminho do hospital, segundo o jornal Extra.





O quadro de saúde dele é estável, de acordo com informação repassada pelo jornalista Kadu Lopes, no Jornal das 7 da TV Alterosa, afiliada do SBT no Sul de Minas Gerais, onde Rafael trabalha.





– Ele está reagindo ao tratamento e está se movimentando com as mãos e os pés. Isso é bom, segundo os médicos. Apesar da angústia, trago esta notícia com alegria. Ainda não sabemos o que aconteceu com o Rafael – revelou Kadu.





Rafael tem 36 anos e está em uma UTI do hospital Humanitas, em Varginha (MG).