Serial killer que come olhos, orelha e bebe sangue de vítimas é preso pela PM

O criminoso Djalma Campos Figueiredo, de 46 anos, que comia olhos, orelhas e bebia sangue de vítimas foi preso em Cuiabá, na noite dessa terça (11), por policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar. O “serial killer” estava usando documentos falsos, no bairro Tijucal.





De acordo com informações da Polícia Militar, durante checagem no sistema, os policiais constataram que ele é acusado de homicídios em série na região de Ji-Paraná (RO), sendo crimes bárbaros em que ele praticava canibalismo com as vítimas.





Segundo a PM, as equipes do 9º Batalhão receberam uma denúncia anônima de que o criminoso estava morando em uma casa no bairro Tijuca e tinha um mandado de prisão em aberto.





Durante a abordagem, ele se identificou com outro nome. Após checarem no sistema, não encontraram nada. Em seguida, ele informou números de RG e CPF também falsos e acabou recebendo voz de prisão.





Na delegacia, os policiais fizeram buscas e receberam a informação da Polícia Militar de Rondônia de que ele era foragido daquele estado e passou uma cópia do mandado de prisão aos agentes.





Durante consulta, foi constatado que o criminoso se chamava Djalma Campos Figueiredo e tinha um mandado em aberto, com pena de 26 anos e quatro meses de prisão.





Djalma já chegou a ser condenado a mais de 40 anos de prisão por crimes de homicídio em série pela região de Rondônia. Após os crimes, ele tinha costume de comer os olhos, as orelhas e beber sangue das vítimas.





O criminoso foi colocado à disposição da Justiça.





Via CM7