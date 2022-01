Sobral bate recorde em número de casos de covid em um só dia

O crescente número de casos que tem sido atribuído à nova variante Ômicron de alta transmissibilidade, embora de pouca letalidade, tem preocupado as autoridades.





Com 456 casos confirmados em 24 horas, nessa terça-feira (11), Sobral tem recorde de notificação diária da covid-19 em toda a pandemia. O maior número tinha sido registrado, até então, no dia primeiro de junho de 2021, quando foram notificados 343 casos. O crescente número de casos que tem sido atribuído à nova variante Ômicron de alta transmissibilidade, embora de pouca letalidade, tem preocupado as autoridades.





Desde o dia primeiro de janeiro Sobral já registrou 1.546 casos confirmados, o que representa uma média de 141 casos diário, de acordo com a plataforma da Prefeitura @falasaudesobral, no Instagram. O alto número de testes realizados denuncia o aumento significativo de pessoas que procuram os postos com síndrome gripal. Do dia primeiro ao dia 11 já foram realizados 5.851 testes dos quais 26,4% testaram positivo.





Depois de 32 dias sem registro de óbitos por covid-19, Sobral voltou a registrar baixa nos primeiros dias de 2022. A primeira perda do ano em decorrência da doença aconteceu dia oito de janeiro, depois do último óbito de 2021 ocorrido dia sete de dezembro. Em menos de 48 horas, na segunda-feira (10), Sobral teve a segunda morte do ano para o vírus. Os óbitos, que aconteceram no Hospital Regional de Sobral, acendem o alerta para uma possível terceira onda do coronavírus.





Especialistas temem um terceiro indesejável isolamento social que seria muito ruim para a economia mundial. O governador do Ceará Camilo Santana, anunciou dia 5 de janeiro Novo Decreto que veta festas de pré e Carnaval, além de reduzir a capacidade para 250 pessoas em ambientes fechados para eventos sociais como casamentos, formaturas e corporativos. Em ambiente aberto o Novo Decreto prevê capacidade de 500 pessoas.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso