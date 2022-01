HRN contrata profissionais de saúde para reforçar atendimento a infectados pela covid

Esta semana, o Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, e o Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, abriram vagas para a contratação temporária de profissionais da saúde com registro ativo. Os hospitais são da Secretaria de Saúde do Estado (SESA) e geridos pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH).





No HRN, as vagas ofertadas são para enfermeiro (15 vagas); 17 vagas para médicos, de várias especialidades; técnico em enfermagem (30 Vagas); fisioterapeuta (9 vagas); auxiliar administrativo (2 Vagas); auxiliar de laboratório (4 vagas); assistente social (1 vaga); nutricionista (1 vaga); farmacêutico (1 vaga); além de auxiliar de farmácia, com 4 vagas. Todos os cargos também têm cadastro de reserva.





Já, no HRSC, estão sendo ofertadas 10 vagas para enfermeiro, 28 para técnico em enfermagem e 9 contratações para fisioterapeuta. Também haverá formação cadastro de reserva. As inscrições são feitas por e-mail, até o dia 14, deste mês. As unidades de saúde informam que os currículos devem ser enviado para os endereços de Quixeramobim: ngphrsc@isgh.org.br (Hospital Regional Sertão Central) E Sobral: gestaodepessoashrn@isgh.org.br. (Hospital Regional Norte).





MAIS INFECTADOS





No último levantamento divulgado pelo IntegraSUS, entre essa segunda e a terça-feira (dias 10 e 11), os números de Sobral, relacionados ao coronavírus, mostram aumento de casos. Na segunda, foram registrados 336 novos pacientes; na terça, o número havia subido para 456. Desde o início da pandemia, em março de 2020, o município já perdeu, para a grave doença, 747 vítimas. A situação de aumento de casos positivos já preocupa o Poder Público que, a exemplo dos dois anos anteriores, inicia a implantação de estratégias mais efetivas para minimizar o impacto que a covid-19 traz à vida das pessoas.





Só para se ter uma ideia da gravidade da situação, os números registrados têm mostrado uma média de 83 casos de infecção por dia. Os dados levantados pela plataforma da Prefeitura de Sobral @falasaudesobral mostram que o número de pessoas infectadas superou todo o quarto trimestre de 2021, que contabilizou 121 casos. Segundo os cálculos, a cada quatro pessoas testadas, este ano, uma está infectada.





E por conta do forte surto de gripe que se espalhou pelo Estado, muita gente tem procurado as unidades de saúde em busca de consulta médica. O Portal Paraíso visitou seis postos de saúde nos bairros Sinhá Saboia, Cohab II, Terrenos Novos, Coelce, Campo dos Velhos e Vila União. Em todos os postos foi constatado aumento no número de atendimento de pessoas com síndrome gripal. O Hospital de Campanha Dr. Francisco Alves voltou a receber aglomeração de pessoas, também, à procura de exames para a covid-19.





Não por acaso, o prédio do Banco Bradesco, onde tem sido comum a aglomeração de clientes, na cidade, foi esvaziado para a execução de uma intervenção sanitária em toda a sua instalação. Outra medida que surge, em um momento de extrema atenção dos órgãos de saúde e, como consequência desse aumento, é a busca pelo reforço das equipes de saúde, que lidam direta ou indiretamente com a pandemia.





Por Marcelino Jr / Sistema Paraíso