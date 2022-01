André Fernandes diz que Bolsonaro garante PL no Ceará a ele; Valdemar articula troca

O deputado André Fernandes (PL) será o próximo presidente do PL, novo partido de Jair Bolsonaro, no Ceará. A decisão pela mudança no comando da sigla foi repassada ao parlamentar pelo próprio Bolsonaro nesta quarta-feira, 12, durante reunião em Brasília.





A troca na direção depende apenas de uma articulação, conduzida pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, junto ao grupo que atualmente comanda a sigla no Estado. Liderado pelo prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (PL), a cúpula do partido atualmente possui relação próxima com o bloco do PT e do PDT no Ceará e integra a base de Camilo Santana (PT).





Com a mudança do comando da sigla para André Fernandes, o PL cearense deve passar de vez para o lado da oposição, com provável apoio à candidatura de Capitão Wagner (Pros) para o Governo do Ceará na eleição deste ano. A troca reflete nova postura do PL após chegada de Jair Bolsonaro ao partido, oficializada em novembro do ano passado.





No Ceará, diversos parlamentares que apoiam o presidente seguiram o mesmo movimento, incluindo Fernandes, eleito em 2018 pelo PSL, e os vereadores de Fortaleza Carmelo Neto (Republicanos) e Inspetor Alberto (Pros). Nesta quartafeira, Fernandes esteve em Brasília e se reuniu com Bolsonaro e com Valdemar Costa Neto.





Por Carlos Mazza / O Povo