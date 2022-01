SOBRAL É TEMA DE QUESTÃO DO ENEM 2021 NA PROVA DE 2ª APLICAÇÃO

Mais de 300 mil candidatos fizeram hoje (09/01) as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 em uma nova aplicação. A nova rodada é destinada a quem estava inscrito no Enem regular, mas teve a aplicação prejudicada de alguma forma, e às pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL). A reaplicação segue no próximo domingo (16/01).





Entre as 45 questões da prova Ciências Humanas e suas Tecnologias que os vestibulando fizeram neste domingo, estava uma na qual o tema foi a História de Sobral e o seu Patrimônio Histórico-Arquitetônico.

_________________________________





Veja:





Q. 81 (ENEM/2021 - 2ª aplicação - PROVA AMARELA) Foi no século XVIII, nas terras de uma fazenda, que surgiu a Vila Distinta e Real de Sobral. O desenvolvimento da localidade se deu por estar próxima ao Rio Acaraú, que ligava os estados de Pernambuco, Piauí e Maranhão. O tombamento de Sobral trouxe, ainda, como peculiaridade no Ceará, o envolvimento dos moradores. Quem passa pela cidade pode ver construções que trazem os estilos coloniais, ecléticos, art déco e vernaculares.

No interior do Ceará, município de Sobral guarda a arte colonial brasileira. Disponível em:http://portal.iphan.gov.br.Acesso em: 14 de julho de 2015 (adaptado)









A condição atribuída ao complexo arquitetônico da cidade, conforme mencionada no texto, proporcionou a





A) harmonização de espaços sociais.

B) valorização de reservas ecológicas.

C) ampliação de conjuntos residenciais.

D) manutenção de comunidades de pescadores.

E) preservação de artefatos de memória.













Qual a Resposta?

A ocupação e a evolução histórica da hoje cidade de Sobral no noroeste do Ceará - originalmente iniciada com a fundação da Fazenda Caiçara por volta de 1740, é um exemplo da permanência de uma cultura material através do seus registros arquitetônicos coloniais também adentrando no período monárquico.

O conjunto arquitetônico e urbanístico de Sobral, tombado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em 1999, consolidou a preservação de casarões, sobrados e monumentos com forte valor atribuído pelos seus moradores que, nessas construções, encontram sua relação com os espaços públicos.

Resposta correta: E









Fonte: Texto e comentário do Historiador e Pedagogo professor Kléber Teixeira em seu Blog