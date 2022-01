Zagueiro tem mal súbito e sofre parada cardíaca em campo

O zagueiro malinês Ousmane Coulibaly, do clube Al Wakrah, sofreu uma parada cardíaca em campo enquanto defendia seu time contra o Al Rayyan, neste sábado (8), pela liga do Qatar. Ousmane precisou ser reanimado ainda no gramado, e deixou campo em uma ambulância.





A QNB Stars League detalhou em nota o que ocorreu com o zagueiro de 32 anos.





– Ousmane Coulibaly sofreu um ataque cardíaco que necessitou de intervenção médica e presença de uma ambulância. O jogador está recebendo os cuidados e atenção necessários em um centro médico. A Qatar Stars League deseja ao atleta uma rápida recuperação e gostaria de agradecer ao corpo médico dos dois clubes pelo grande esforço durante o ocorrido – diz o comunicado.





Ousmane Coulibaly atua no futebol do Qatar desde 2019. Nascido na França, ele iniciou a carreira no próprio país e jogou por clubes como Mantois 78, Guingamp e Brest. O atleta também jogou na Grécia por cinco anoso.





Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do jogador, e nem data prevista para retomar a partida interrompida.

