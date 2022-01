HOMEM É ENCONTRADO MORTO NO BAIRRO CÓRREGO EM TIANGUÁ

Um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo (9) próximo a um campo de futebol localizado no bairro Córrego em Tianguá. A vítima foi identificada como Renato Elias Gomes, 29 anos, com vários antecedentes por roubo e furto. O corpo apresenta sinais de perfurações na região da cabeça possivelmente causadas por arma de fogo.





Equipes da Polícia Civil estão no local e diligências estão sendo realizadas juntamente com a Polícia Militar, a fim de capturar os envolvidos no homicídio. (Ibiapaba 24h)