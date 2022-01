Salário mínimo atual, em dólar, é 33,2% maior que no governo Lula

O primeiro mandato do presidente da República Jair Bolsonaro entra em seu último ano com o salário mínimo em R$1.212, equivalente a US$214,89. Apesar da cotação de R$5,64, fortemente pressionado devido à crise econômica provocada pela pandemia no mundo, o valor em dólar é 33,2% maior que o salário mínimo do último ano do primeiro mandato de Lula. Em 2006, o petista estabeleceu o salário mínimo em R$350, o equivalente a US$161,29 no câmbio da época.









Vantagem de Bolsonaro





A comparação com o primeiro ano de mandato é ainda pior. O mínimo em 2003 era de R$240 (US$68,18), em 2019 era R$998 (US$268,28).









Vantagem de Lula





O petista leva vantagem em relação ao aumento ao longo do mandato. Lula fez o mínimo subir 75% em quatro anos contra 27% de Bolsonaro









Empate técnico





O botijão de gás custava R$ 30,18 em 2006, equivalente a 8,6% do salário mínimo. Hoje o preço médio é de R$102,28 ou 8,4% do mínimo.









Efeito da pandemia





Em outros tempos, superávit comercial brasileiro recorde com entrada de US$61 bilhões no Brasil faria a cotação do dólar cair ainda mais.





(Diário do Poder)