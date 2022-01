Sobral recebe nova frota de veículos para a Guarda Civil Municipal

A nova frota de veículos será entregue, na tarde desta quarta-feira (26). Com a aquisição de 14 novas viaturas 0km, modelo Logan, o Poder Público pretende oferecer mais condições de trabalho para a Guarda Civil Municipal, aumentando a presença dos agentes pelas vias da cidade.





“Esse é mais um compromisso cumprido”, ressalta Emanuela leite, secretária da Segurança Cidadã. E complementa. “Com a entrega de uma estrutura melhor para a corporação, responsável pela segurança municipal, a renovação da frota irá valorizar e dar mais capacidade de reposta à população, por meio de ações de patrulhamento dos agentes”, acredita.





A Guarda Civil Municipal de Sobral conta com 259 agentes que realizam serviços de patrulhamento preventivo, orientação de controle de trânsito, ronda escolar, ronda ostensiva e videomonitoramento, além de fornecer apoio durante eventos de ordem pública. a Secretaria da Segurança Cidadã apresentará as novas viaturas num desfile pelo Centro de Sobral, com parada na Praça São João.





Para reforçar o efetivo, o Poder Público Municipal havia divulgado, no final de dezembro do ano passado, por meio do Diário Oficial do Município, um concurso público para a ocupação de 33 vagas. A Guarda Civil Municipal foi criada para zelar pelo direito de cidadania da população, exercer ações de proteção aos bens e patrimônios públicos, além de atuar com ações assistenciais e ordenamento do trânsito.





Em outubro de 2020, o município já havia recebido, por meio de emenda parlamentar individual, do deputado Moses Rodrigues, 7 novas Bases Comunitárias Móveis (BCM), para reforçar a atuação da Guarda Civil Municipal. Parte dos 3 milhões investidos na frota, também foi aplicada na ampliação e na modernização do sistema de videomonitoramento da cidade.





Por Marcelino Jr / Sistema Paraíso