Sobral tem janeiro mais letal que o último quadrimestre de 2021 em número de óbitos por covid-19

Nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, três pessoas morreram em decorrência da doença. Já em janeiro de 2022, foram necessários apenas oito dias para que aquele número fosse superado.





Com a quarta morte confirmada por covid-19, o mês de janeiro superou o número de óbitos de todo o último quadrimestre de 2021 em Sobral. Nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, três pessoas morreram em decorrência da doença.





Já nos 16 primeiros dias de janeiro de 2022, foram confirmadas quatro mortes no intervalo de oito dias. O primeiro óbito do ano, aconteceu dia 8, o segundo, dia 10, o terceiro dia 14 e o quarto nesse sábado (16). Desde o início da pandemia, quando foi registrado o primeiro óbito em Sobral, 749 pessoas no município morreram por causa da doença.





Segundo o levantamento do Portal Paraíso, de acordo com os números da plataforma da Prefeitura de Sobral no Instagram, @falasaudesaude, o ano de 2022 começou batendo recorde de toda a pandemia em números de testes realizados e de novos casos confirmados.





O aumento refletiu diretamente na ocupação de UTIs e enfermarias do município que, na última quinta-feira (13), chegou a 100% de sua ocupação. Em Sobral, no setor público, apenas o Hospital Regional dispõe de 10 leitos de UTIs e 14 enfermarias para a covid-19.





Em um único dia, na quinta-feira (13), Sobral registrou 952 novos casos de 3.440 testes realizados. O município ainda não tinha tido tantos testes e casos confirmados em 24 horas. Do dia primeiro ao dia 16 deste mês, 12.146 testes foram realizados e 3.381 novos casos confirmados.





Com esses números a média de testes por dia em janeiro é de 759 e novos casos é de 211. Para se ter uma ideia da grandeza dos números de janeiro, em todo o último quadrimestre de 2021, foram realizados 2.801 testes, média de 22 por dia. Já os casos confirmados nos últimos quatro meses de 2021 foram de 152, média de 38 por mês e 1,2 casos por dia.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso