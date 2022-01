Twitter reativa conta de Luciano Hang

O Twitter restabeleceu neste sábado (15/1) o perfil do empresário Luciano Hang na plataforma. A conta ficou suspensa por 3 dias depois que a rede social cumpriu uma decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).





Com a conta reativada, Hang não perdeu tempo e voltou a tuitar. Ele comemorou seu retorno à rede social na tarde deste sábado (15.jan). “Estou de volta no Twitter!”, declarou o dono das lojas Havan.





O empresário catarinense é um dos mais conectados aos ideais do presidente Jair Bolsonaro (PL). O chefe do Executivo já disse que o apoiaria para uma vaga no Senado em 2022.





