Uma a cada quatro pessoas que faz o teste de covid-19, está infectada em Sobral

O número de casos de covid-19 nos primeiros dias de 2022, aumentou consideravelmente. Do dia 1º ao dia 9 de janeiro, 754 pessoas testaram positivo para a doença, média de 83 casos por dia. O número de pessoas infectadas superou todo o quarto trimestre de 2021 que contabilizou 121 casos. De acordo com os cálculos a cada quatro pessoas testadas em 2022, uma está infectada. Os números são da plataforma da Prefeitura de Sobral @falasaudesobral.





O Portal Paraíso visitou seis postos de saúde nos bairros Sinhá Saboia, Cohab II, Terrenos Novos, Coelce, Campo dos Velhos e Vila União. Em todos os postos foi constatado aumento no número de atendimento de pessoas com síndrome gripal. Na manhã desta segunda-feira (10), o Hospital de Campanha Dr. Francisco Alves, registrou aglomeração de pessoas à procura de fazer teste para a covid-19.





Emanuel Marcelino, 25, auxiliar administrativo, disse para o Portal Paraíso que a empresa o encaminhou para a UPA que o enviou para o Hospital de Campanha. “As pessoas que estão sendo encaminhados da UPA para o Hospital de Campanha não têm prioridade no atendimento porque a gente pega fila na UPA para ser encaminhado e chega no hospital pega outra ficha e outra fila. Na UPA eles dizem que o encaminhamento a gente vai ser atendido mais rápido, mas não é o que está acontecendo” disse o auxiliar administrativo. A equipe de reportagem não conseguiu falar com a direção do hospital.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso