Em parto humanizado, avó corta o cordão umbilical do neto na Santa Casa de Sobral

Parto humanizado significa realizar o mínimo de intervenções médicas e deixar que a mulher assuma o seu protagonismo. É assumir uma postura respeitosa quanto aos desejos e necessidades da mãe e do bebê, levando em conta sempre sua saúde e bem-estar. Foi o que aconteceu na quinta-feira (30/12/2021) no Centro de Parto Normal (CPN) da Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) com o parto de Lívia Cavalcante, 20. Acompanhada pela mãe, Bruna Reishoffer, e contando com toda a assistência de Enfermagem e Médica necessária, a emoção da avó em cortar o cordão umbilical de seu neto tornou o momento ainda mais especial.

“Foi um momento emocionante e muito esperado pela família. Presenciar a humanização no parto foi realmente tranquilizador, principalmente com o apoio e presença firme da equipe de Enfermagem e médica da instituição. Estava torcendo para que minha filha tivesse parto normal, e foi o que aconteceu. Fiquei ainda mais feliz porque além de participar, pude cortar o cordão umbilical de meu neto. Realmente não segurei as lágrimas”, relata Bruna Reishoffer, mãe de Lívia.





Segundo a coordenadora de Enfermagem da Maternidade Sant’Ana, Andrezza Gomes, o parto humanizado pode contar ou não com música, dança, massagem e exercícios de respiração. “Em um parto humanizado, quem decide os métodos para alívio da dor é a mulher. Nele, não existe um roteiro, todos os recursos são escolhidos por ela e intervenções médicas só são realizadas em caso de necessidade. O parto da Lívia seguiu todo esse processo, levando as escolhas dela em consideração. As práticas e cuidados obstétricos realizados na Santa Casa são os mesmos que acontecem em países de primeiro mundo. E estamos em uma unidade vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) na região norte do estado do Ceará”, explica a enfermeira.