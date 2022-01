UNINTA OFERTA DESCONTO E FINANCIAMENTOS EXCLUSIVOS PARA INGRESSO DE NOVOS ALUNOS NO SEMESTRE 2022.1

O Centro Universitário Inta (UNINTA) anunciou, nesta terça-feira (04), mais uma oferta de desconto e financiamentos exclusivos para o ingresso de novos alunos para este ano. A campanha intitulada Estude agora, pague depois de se formar, oferta ao aluno a possibilidade de ingressar na graduação pagando apenas 10% do valor da mensalidade durante o período de estudo, e o restante de forma parcelada, após a conclusão do curso.





Para aderir às condições do programa, os interessados devem se inscrever no Processo Seletivo, no site do UNINTA, após aprovação, o candidato deve efetuar sua matrícula, optando por contratar o Crédito Educacional (CredIES). A condição é indisponível para os cursos de Odontologia e Medicina.





Para obter maiores informações, entre em contato com o UNINTA pelo WhatsApp oficial através do número (88) 3112.3500.