Veja os principais sintomas da gripe, da Ômicron e da Delta

Nas últimas semanas, a variante Ômicron da Covid-19 passou a ‘crescer’ no mundo e se tornar uma das principais variantes circulando pelo planeta. Antes dela, no entanto, foi a vez da variante Delta. E aqui no Brasil enfrentamos ainda um surto de Influenza, a ‘gripe comum’.





Mas o que difere a Ômicron, a Delta e a gripe comum?





Uma das principais diferenças entre a gripe e a Covid-19 é que a gripe possui sintomas mais fortes nos primeiros dias, enquanto a Covid-19 possui sintomas após a primeira semana.





Confira os sintomas mais comuns:





Gripe





Os principais sintomas são: Dor no corpo, fadiga, febre, secreção, coriza e tosse.





Geralmente os sintomas duram de dois a três dias.





Ômicron





Perda de apetite, espirros, suores noturnos, sensação de garganta arranhando e cansaço são alguns dos principais sintomas.





Crianças infectadas também costumam apresentar elevação na frequência cardíaca.





Delta





Os sintomas mais comuns são: Febre, tosse persistente, coriza, espirro, dor de cabeça e garganta.





Diferente da variante original da Covid, a variante Delta não tem como sintoma comum a perda de paladar e de olfato. (Pleno News)