VIOLÊNCIA: HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NA CIDADE DE GROAÍRAS/CE

Groaíras iniciou o ano de 2022 com o registro do primeiro homicídio do ano, ocorrido na noite deste sábado (01). Um jovem de 19 anos foi morto com diversos disparos de arma de fogo. O crime aconteceu atrás do estádio municipal de Groaíras.

Segundo informações da polícia militar, a vítima foi identifica por José Vinícius Martins Rodrigues, 19 anos, natural de Groaíras. A vítima tinha passagem pela polícia por tráfico ilícito de drogas e havia sido solto da prisão recentemente.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 20h e segue em diligências para tentar capturar os elementos suspeitos do crime. O corpo do jovem foi levado para o Núcleo da Pefoce em Sobral.





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.





Com informações do portal Sobral Online