A sobralense Mãe Rainha Urbanismo se consolida como uma das maiores empresas do segmento no Nordeste

É com orgulho de ser de Sobral que a Mãe Rainha Urbanismo vem, desde 2001, construindo sua história de sucesso na cidade. A empresa nasceu do sonho visionário do empresário sobralense Custódio Azevedo Neto, que enxergou uma grande oportunidade e o potencial de negócio da cidade. Nos 21 anos de relacionamento com Sobral, o sonho tornou a empresa referência no mercado de loteamentos, por propor empreendimentos que se conectam aos projetos em urbanismo da própria cidade, colaborando com as melhorias e oferecendo mais qualidade de vida aos sobralenses.





Com oito empreendimentos lançados na região, a Mãe Rainha tem entre seus diferenciais aspectos como localização e infraestrutura. Seus loteamentos ficam situados nos melhores bairros, entre eles o bairro Renato Parente, onde fica o primeiro loteamento da empresa. O olhar cuidadoso para os projetos e para a infraestrutura oferecida tem rendido números positivos em vendas. Para os sócios-diretores, cofundadores da Mãe Rainha e também naturais de Sobral, Custódio Azevedo Neto e Francisco Marinho Filho, os sobralenses mostrarem confiança na marca é motivo de orgulho e contribui para justificar as vendas registradas desde 2001.





Em Sobral, a Mãe Rainha tem loteamentos abertos e fechados de alto padrão, como o Residencial Moradas. A velocidade na comercialização dos produtos surpreende, com muitos deles sendo vendidos na etapa de pré-lançamento. Após os sucessos dos loteamentos Moradas do Planalto I e Moradas do Planalto II, a Mãe Rainha se prepara para mais um lançamento no Bairro Renato Parente. O empreendimento, que vai encantar os sobralenses, conta com uma praça de 12.000 m², quadra de beach tennis, playground infantil, espaço pet, ciclovia e muito mais. Além disso, o lançamento vem com uma grande novidade: o primeiro loteamento aberto de Sobral com pavimentação 100% no intertravado, que reduz a temperatura, melhora a infiltração de águas pluviais e facilita a manutenção, dentre outros benefícios.





A credibilidade construída em Sobral fez com que a atuação da Mãe Rainha se expandisse para nove cidades dos estados do Ceará e Piauí. O crescimento registrado nos últimos anos pode ser visto em números: 21 mil lotes e em nove milhões de m2 de áreas executadas. E a empresa se prepara para uma nova fase de crescimento com vários projetos em andamento.





"Nosso sucesso vem do respeito que temos por nossa origem e por todos os nossos clientes. Nosso DNA traz valores sólidos como honestidade, credibilidade, mais entrega por m², que estão presentes em todas as nossas tomadas de decisões. O alinhamento sistemático entre nossos valores organizacionais e os valores pessoais de nosso time é o que garante grande parte de nossa eficiência e cuidado com nosso cliente”, afirma Custódio Azevedo Neto.





