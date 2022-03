Pai de "Sandrinha" pede prisão do morador de rua que foi flagrado no carro com a filha dele

O pai de "irmã Sandrinha", que foi flagrada fazendo sexo com Givaldo Alves, procurou a polícia na última sexta-feira (25), para denunciar o morador de rua pelo pelo crime de difamação, após o sem-teto revelar detalhes do ato sexual em entrevistas à imprensa.





A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles. A ocorrência foi registrada no 16º Distrito Policial, em Brasília. Segundo a advogada à frente do caso, a Polícia Civil está avaliando as providências a serem tomadas.





Givaldo Alves se pronunciou pela primeira vez em entrevista ao Metrópoles, na quinta-feira (23), quando ele detalhou o ato sexual com Sandra Mara. Ele também concedeu entrevista à TV Bandeirantes, que teve as imagens vazadas na internet na manhã de sexta-feira (25) por “falhas internas”.





O personal trainer Eduardo Alves, marido de Sandra Mara que agrediu o morador de rua, afirmou em entrevista ao colunista Leo Dias que, mesmo após toda a situação, seu casamento estava mantido. Segundo ele, a esposa não o teria traído intencionalmente, pois estava em um momento de “surto”.





(CM7)