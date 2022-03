Gabriel Monteiro se antecipa e desmonta "acusações" da Globo

Neste sábado (26), o vereador Gabriel Monteiro, do Rio de Janeiro, publicou um vídeo em suas redes sociais para “desmontar” denúncias feitas pela TV Globo durante uma entrevista que ele concedeu ao Fantástico. Na gravação, Gabriel Monteiro aparece conversando com o repórter Pedro Figueiredo, do Fantástico, e respondendo perguntas para a emissora.





Um dos questionamentos foi referente a uma acusação de estupro. De acordo com o jornalista, uma mulher disse que teve relações sexuais com Gabriel Monteiro, mas que ele não parou quando foi pedido.





– Eu jamais cometeria um estupro (…) Já que o repórter quis trocar de assunto, irei informar a verdade. Tenho uma funcionária que estou pagando há meses o tratamento de saúde, porque ela colocou o atestado e falou que não tinha mais capacidade de trabalhar enquanto não se curasse. Contundo, nós temos provas de que ela trabalha. Não trabalha aqui. Está tudo bem com ela, pega o meu dinheiro e trabalha no negócio dela – destacou.





Ele então publicou um áudio em que a suposta funcionária diz que está cometendo irregularidades. Gabriel Monteiro continuou.





– Essa mesma funcionária, que precisa de mídia para o negócio dela alavancar, procurou a minha assessoria. Fazendo uma proposta totalmente inaceitável de eu pagar R$ 100 mil a ela para que não fosse a televisão e me acusasse de abuso sexual, sendo que nunca fiz nenhum abuso sexual contra ela – apontou.





O vídeo então prossegue com outros questionamentos críticos ao vereador.





Assista logo abaixo.