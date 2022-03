Após chamar FGs de “inimigos traiçoeiros” de Camilo, José Guimarães recua: “não é com eles”

Após mandar recado cifrado para os irmãos Ferreira Gomes, ao chamá-los de “inimigos traiçoeiros” do governador Camilo Santana (PT), o deputado federal José Guimarães (PT) recuou. Em entrevista à revista Veja, o parlamentar disse: “não é com eles”.





O recado cifrado de José Guimarães ao governador Camilo Santana foi dado em publicação no Twitter, na última quinta-feira (24). “O governador Camilo Santana precisa olhar com cuidado. Pode estar convivendo com inimigos traiçoeiros”, escreveu.





O PT vive um embate interno sobre a definição da candidatura ao Governo do Estado, em 2022. Enquanto uma ala defende que o partido abra mão de lançar um candidato próprio ao Abolição para manter a aliança com o PDT, uma outra ala, liderada pelos deputados José Airton Cirilo (PT) e Luizianne Lins (PT), defendem uma candidatura própria, o que causaria o rompimento da aliança com o PDT.





(CN7)