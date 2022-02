Acadêmicos da turma 28 de Medicina participam da tradicional Cerimônia do Jaleco Branco

A celebração do Jaleco Branco é um momento simbólico e um rito de passagem dos estudantes de todos os cursos da área da saúde.

Na noite desta segunda-feira, 21 de fevereiro, cerca de 30 acadêmicos da turma 28 do curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA) – Campus Sobral participaram da tradicional Cerimônia do Jaleco Branco. Realizado no Auditório Central Oscar Spíndola Rodrigues, o evento teve a transmissão ao vivo pelo canal do UNINTA, no Youtube.





Conduzido pela Diretora do Centro de Ciências da Saúde – CCS, a Profa. Dra. Michelle Alves Vasconcelos, o momento solene contou com a presença do coordenador do curso, Prof. Dr. Geison Lira, e dos Pró-Reitores, Prof. Dr. Rômulo Carlos de Aguiar, Prof. Esp. Lindomar Jémison Moura Rodrigues e da Profa. Ma. Regina Maria Aguiar Alves. Além de professores, familiares e convidados.





Ao longo da solenidade, os jalecos foram entregues aos alunos pelos padrinhos e madrinhas escolhidos pelos próprios discentes. Posteriormente, prestaram o juramento, reconhecendo a importância da ética e do compromisso com a profissão e, principalmente, do cuidado com a saúde de seus futuros pacientes.





A celebração do Jaleco Branco é um momento simbólico e um rito de passagem dos estudantes de todos os cursos da área da saúde. “Vejo como um evento muito importante, pois são em momentos como esse que nos vemos como médicos. Ao vestir esse jaleco assumimos uma grande responsabilidade. Ele traz essa essência do cuidado ao próximo”, destacou a estudante Anabel Pontes.





Para a Diretora de Estágios, Profa. Me. Claudênia Vasconcelos, a celebração do jaleco branco integra um primeiro contato dos alunos com a prática. “Esse momento é de grande relevância. É uma etapa que não se finda na teoria, mas que irá se complementar com a prática. As habilidades do Médicos serão desenvolvidas nos campos de estágios”. Enfatiza.





Com a obrigatoriedade do uso de máscaras, a cerimônia cumpriu um rígido protocolo de Biossegurança e distanciamento entre estudantes, proporcionando assim, a presença de familiares e amigos, em um momento de aproximação entre a comunidade acadêmica e a família.









