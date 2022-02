ALERTA! PERIGO IMINENTE NO BAIRRO PEDRINHAS

Uma obra mal estruturada pela Prefeitura de Sobral está trazendo transtornos aos moradores e transeuntes do Bairro Pedrinhas, no cruzamento das ruas Antônio Ximenes do Prado e Francisco J de Holanda.

Segundo os moradores, vários acidentes já foram registrados no local, inclusive idosos e crianças foram vítimas. No local, existe uma "vala" sem nenhuma proteção para escoar a água, que está na iminência de causar graves acidentes.

Moradores afirmam que após as chuvas, as casas ficam inundadas de água e esgoto, em virtude da obra ter sido mal elaborada.