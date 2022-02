Moraes envia notícia-crime contra Bolsonaro à PGR

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro à Procuradoria-Geral da República (PGR). No documento, Moraes determina que a PGR se manifeste no prazo de 15 dias sobre o inquérito da Polícia Federal (PF) sobre suposto crime cometido por Bolsonaro.





O presidente havia sido intimado por determinação do próprio Alexandre de Moraes para depor na PF na última sexta-feira (28). Todavia, Bolsonaro faltou o depoimento. Ele deveria prestar esclarecimentos sobre a acusação da polícia de que teria cometido crime ao expor dados sigilosos da corporação durante uma live.





A PF concluiu nesta quarta-feira (2) o inquérito referente ao caso e reafirmou que o presidente cometeu crime, mas disse que não irá indiciá-lo em respeito ao foro privilegiado. (Pleno News)