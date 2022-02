ALERTA: Sobral fecha janeiro com 12 mortes por covid-19

De acordo com dados do @falasaúdesobral, plataforma no instagram, da Secretaria de Saúde de Sobral, o município fechou o mês de janeiro com um alto percentual de mortes em decorrência da covid-19, quando comparado ao mesmo mês em 2021. O número de mortes no primeiro mês do ano passado fechou em três. Este ano, 12 pessoas perderam a vida para a doença. O percentual de mortes atualizado é de 400%. Segundo o IntegraSUS, os números relacionados ao início da pandemia (1º de janeiro de 2020 a 31 de janeiro de 2022) fecharam com 88.237 casos notificados; 33.388 confirmações; 4.194 em investigação; 86.379 exames realizados; além de 763 pessoas recuperadas da doença. O número total de mortes ficou em 755. As informações podem ser confirmadas no endereço: https://integrasus.saude.ce.gov.br/#/indicadores/indicadores-coronavirus/coronavirus-ceara . É só preencher as lacunas com o município a ser pesquisado. Baixando a página, após o gráfico da curva epidêmica dos óbitos, está o gráfico das mortes diárias.