Joe Biden anuncia execução do líder do Estado Islâmico na Síria

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que o Exército norte-americano executou o chefe do Estado Islâmico, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (3) por meio das redes sociais.





Forças especiais americanas estavam em operação antiterrorista na Síria durante esta madrugada. Foi a maior operação americana no país desde a morte do então chefe do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, em 2019. Ao todo, foram 13 mortos, incluindo 7 civis (3 mulheres e 4 crianças), segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).





– Ontem à noite, sob minha direção, as forças militares dos EUA no noroeste da Síria realizaram com sucesso uma operação de contraterrorismo […] para proteger o povo americano e nossos aliados e tornar o mundo um lugar mais seguro – afirmou Biden em um comunicado divulgado pela Casa Branca.





(Pleno News)