Aluna de medicina debocha de morte de paciente e gera revolta

Uma estudante de medicina de Maceió (AL) gerou repúdio ao usar as redes sociais para reclamar da chegada de uma paciente e se referir ao caso com ironia. A aluna do Centro Universitário Cesmac e estagiária da Unidade Mista Dr. José Carlos de Gusmão, no município de Marechal Deodoro, disse que a mulher acometida de um edema agudo no pulmão chegou na hora do seu descanso.





– Faltando 10 min para minha hora de dormir, chega mulher enfartando e com edema agudo de pulmão, e agora já passou 1:30 da minha hora de dormir, tô p*** – escreveu a universitária em uma foto onde aparece o nome da paciente e os procedimentos realizados.





Logo em seguida, a jovem postou uma selfie com a informação de que a paciente havia morrido.





– Atualizações: a mulher morreu e eu não dormi – escreveu.





Com a revolta gerada pela publicação, a mesma acabou viralizando até que chegasse ao coordenador do curso de medicina do Cesmac, André Falcão. Ele informou que a aluna foi afastada do estágio até que seja averiguado o fato e as medidas cabíveis sejam tomadas.





A Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Deodoro se pronunciou por meio de nota:





A Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Deodoro tomou conhecimento do caso através de informação prestada pelo médico-chefe da Unidade Mista Dr. José Carlos de Gusmão, e, imediatamente, solicitou o desligamento da acadêmica do quadro de estagiários do Município. A referida estagiária é oriunda de um convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro e a unidade de ensino Cesmac (Centro de Estudos Superiores de Maceió). A Secretaria lamenta o ocorrido e reafirma seu compromisso focado na humanização e respeito ao cidadão em todas as nossas unidades de saúde. (Pleno News)