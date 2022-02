Remessa Online: novo produto da Mister Money

A Mister Money agora trabalha com "transferência internacional", hoje em dia é muito importante para quem viaja para fora do Brasil encontrar a melhor forma de enviar dinheiro para o exterior. É também um recurso básico na vida de quem investe, mora ou tem parente no exterior. Para enviar ou receber dinheiro do exterior hoje é muito simples, basta utilizar a plataforma digital da Mister Money e concluir toda operação online, fazendo toda a operação usando seu celular e no conforto de sua casa, a qualquer horário ou dia da semana.





O que é a Remessa Online?





Remessa Online é uma plataforma digital brasileira para quem deseja realizar transferências internacionais de dinheiro pela Internet. Aqui, pessoas físicas e jurídicas podem enviar dinheiro para o exterior ou receber dinheiro de outros países de forma rápida, econômica e segura. Encontre mais informações sobre nós aqui!





A Remessa Online é segura?





Sim, somos uma correspondente de câmbio registrado no Banco Central (razão social: Bee Serviços de Tecnologia LTDA) e, desde 2016, ajudamos mais de 350.000 pessoas a desenvolverem uma vida global ou de seus negócios, em transferências que ultrapassaram 11 bilhões de reais.





Sou Pessoa Jurídica. A Remessa Online também é pra PJ?





Sim! Empresas de pequeno, médio ou grande porte podem fazer transferências internacionais com nossa plataforma Online Money for Business. A assinatura é digital e o IBAN é emitido instantaneamente, tudo para facilitar sua cobrança, sempre com segurança, rapidez e tarifas econômicas. Além disso, contamos com especialistas para auxiliá-lo nos mais diversos assuntos jurídicos e burocráticos, como captação e redução de capital e, dependendo do porte do seu negócio, um Gerente Financeiro de Contas o ajudará em todas as etapas, para que você possa se concentrar em o que realmente importa: o seu negócio. Descubra como sua empresa pode enviar e receber dinheiro do exterior. Consulte os documentos necessários para inscrição. No Remessa Online, cobramos 1,3% do custo operacional nas transferências. Nossas tarifas estão entre as mais baixas do mercado, pois acreditamos que as pessoas não devem ser retidas pelas altas taxas de juros oferecidas pelos bancos tradicionais.





Quais são as taxas e impostos cobrados?





Também acertados:

– IOF – Imposto sobre Operações Financeiras, cobrado pela Receita Federal.

– Taxas de utilização do sistema bancário para efetuar transferências internacionais.

Obs: Essas taxas variam de acordo com o valor enviado, e você pode ter uma ideia melhor de como são cobradas aqui.





Quais são os prazos para enviar ou receber dinheiro?





Para envios do Brasil para o exterior, o envio é feito em até 1 dia útil após a confirmação do pagamento via TED. Para recebimentos, o prazo varia de acordo com o banco emissor no exterior. Assim que determinarmos o valor em nossa plataforma, você será notificado por e-mail e poderá solicitar o reembolso. Após o fechamento da transação, faremos o pagamento em 2 dias úteis em sua conta bancária registrada.





– Pessoa Física, clique e entenda mais sobre horários de envio e recebimento

– Pessoa Jurídica, saiba como enviar e receber dinheiro do exterior como pessoa jurídica.





Que tipo de transferência posso fazer?





No Remessa Online, você pode fazer transferências internacionais para diversas necessidades, tais como:





– Receber pagamentos de empresas estrangeiras.

– Obtenha taxas do Google AdSense. – Retorno de rendimentos de investimentos internacionais.

– Pagamento de cursos e tratamentos médicos fora do Brasil.

– Pagamento de produtos e serviços do exterior.

– Adiantamentos para corretoras de investimentos internacionais.

– Transferências de valores entre indivíduos em diferentes países.

– Pagamento de aluguel ou imóvel no exterior.

– Explore todos os nossos serviços.





Como faço minha primeira transferência de dinheiro?





Para pessoas físicas, basta se cadastrar na plataforma para começar a enviar ou receber dinheiro através do Remessa Online. Demora menos de 3 minutos e você não precisa apresentar nenhum documento para fazer transações de até R$ 37.500 por dia ou até R$ 75.000 por ano. Se você deseja enviar transferências internacionais ilimitadas todos os dias, basta preencher o registro. Nesse caso, o limite anual é personalizado de acordo com sua declaração de imposto de renda e pode ser superior ao limite original.





Fonte: Mister Money