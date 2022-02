Resultado do Enem 2021 já pode ser conferido; saiba como ver sua nota

O Ministério da Educação informou nesta quarta-feira (9/2) que já é possível consultar o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As notas dos candidatos podem ser conferidas na Página do Participante . Para acessar, é preciso usar o login único da plataforma gov.br





As notas estavam previstas para serem consultadas apenas na próxima sexta-feira (11/2), mas o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que a antecipação foi feita após receber “muitos pedidos” dos estudantes.





Onde usar a nota do Enem?





Com a nota do Enem, os estudantes poderão buscar vagas para ingressar no ensino superior público do país, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e em instituições particulares, por meio do Programa Universidade Para Todos (ProUni), do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e do ingresso direto nas faculdades.





As inscrições do Sisu serão abertas em 15 de fevereiro e devem ser feitas por meio do site do programa . Já o Prouni abrirá vagas para o primeiro semestre entre 22 e 25 de fevereiro, também pelo site do programa





Por fim, o Fies abre o período de inscrição para mais de 111 mil vagas entre 8 e 11 de março, pelo portal do fundo





Além das instituições nacionais, o candidato tem a chance de estudar no exterior. De acordo com a Universidade do Intercâmbio, empresa especializada em mentorias para pessoas que querem estudar fora, Portugal é um dos destinos com maior chance para os brasileiros. Por lá, são 42 universidades que aceitam a nota do Enem.