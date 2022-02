SOBRAL: Nova Delegacia da Polícia Civil será inaugurada no próximo sábado (12)

A população de Sobral terá uma nova delegacia até o final dessa semana. O governador Camilo Santana (PT) e o prefeito Ivo Gomes (PDT) entregarão, nesse sábado (12), a Delegacia Municipal de Polícia Civil, localizada no Centro da cidade, próxima à Santa Casa. A comitiva de inauguração conta com a presença dos secretários municipais, Kaio Dutra (Trânsito e Transportes), David Bastos (Infraestrutura) e Emanuela Leite (Segurança Cidadã).





O chefe do gabinete da Prefeitura, David Duarte, visitou as novas instalações, nessa terça-feira (8) e conferiu os últimos ajustes, antes da entrega do equipamento à população. Praça da Santa Casa, David Duarte conversou com os feirantes que comercializam confecção ao lado do prédio que abrigará a nova delegacia. Para gerar espaço à sinalização do entorno do equipamento, os comerciantes foram deslocados para outro ponto, próximo ao local. O Poder Público se comprometeu em melhorar as condições de trabalho dos feirantes.





De acordo com Emanuela Leite, “a nova estrutura segue o modelo padrão de delegacias do Governo do Estado e oferecerá mais conforto e funcionalidade para policiais e para população”. O equipamento é entregue em um momento de expectativa da população, no que se refere à violência. Relatos de assassinatos sem resolução, assaltos e arrombamentos ao comércio, têm chamado a atenção, tanto nas redes sociais, quanto nos programas de rádio da cidade. O assunto tem sido pauta diária dos programas veiculados no Sistema de Comunicação Paraíso, onde o ouvinte participa, ao vivo, por telefone.





Com informações de Marcelino Jr/ Sistema Paraíso