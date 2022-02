Bolsonaro confirma viagem à Rússia e pede “a paz no mundo”

O presidente Jair Bolsonaro confirmou, em entrevista concedida no sábado (12) ao ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, na Rádio Tupi, que manterá sua viagem para a Rússia nesta semana. Durante a conversa, o líder defendeu a ida ao país liderado por Vladimir Putin e destacou a importância da relação do Brasil com os russos.





– Segunda-feira devemos estar decolando para a Rússia (…). Fui convidado pelo presidente Putin. O Brasil depende em grande parte de fertilizantes da Rússia, da Bielorrússia. Levaremos um grupo de ministros também para tratarmos de outros assuntos que interessam aos nossos países, como energia, defesa e agricultura – disse.





Em meio ao momento de tensão envolvendo a possibilidade de um ataque russo à Ucrânia, Bolsonaro declarou na entrevista que “pede a Deus para que reine a paz no mundo para o bem de todos nós”. O chefe do Executivo deve embarcar para Moscou às 19 horas da segunda-feira (14) e chegar ao destino apenas na noite de terça-feira (15).





Na quarta-feira (16), está prevista a reunião entre Bolsonaro com Putin, além de uma conversa com empresários locais em meio à preocupação do agronegócio brasileiro sobre a política protecionista russa em torno de fertilizantes essenciais para as lavouras brasileiras.





(Pleno News)