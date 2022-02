“Bolsonaro trouxe a água; Lula levou o dinheiro”, diz coronel

O deputado estadual Coronel Azevedo (PSC-RN) apresentou requerimento de voto de congratulações ao presidente Bolsonaro e ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em reconhecimento ao trabalho pela chegada das águas do rio São Francisco no Rio Grande do Norte.





Na sessão ordinária desta quinta-feira (10), o parlamentar afirmou que há muita polêmica dos apoiadores do PT e partidários da esquerda em relação ao assunto obra, bem como às ações do ex-presidente Lula no Nordeste.





– O resumo é o seguinte: Bolsonaro trouxe a água, e Lula levou o dinheiro. Isso é o resumo da transposição de água do São Francisco. Obrigado, presidente Jair Bolsonaro – disse o deputado.





O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (8) que a falta de água não é mais um problema para o Nordeste. A afirmação foi feita em Jati, no Ceará, onde o governo organizou cerimônia para a liberação de águas do rio São Francisco para o estado.





Bolsonaro esteve de passagem pelo Nordeste até a quarta-feira (9) para inaugurar trechos da transposição do rio em estados governados pela esquerda: Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte.





(Pleno News)

Coronel Azevedo: “Bolsonaro trouxe a água e Lula levou o dinheiro” pic.twitter.com/k3uKSIwdzd — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) February 10, 2022