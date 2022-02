Operação da PRF e da PM no Rio de Janeiro deixa oito mortos

Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro (COE) resultou na morte de oito pessoas na manhã desta sexta-feira (11), na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, localizado na Zona Norte do Rio.





Segundo os agentes envolvidos na operação, logo na chegada à Vila Cruzeiro os policiais foram atacados pelos criminosos. Até as 7h, seis fuzis, três pistolas e duas granadas tinham sido apreendidos.





De acordo com a PRF, os agentes cumprem mandados de prisão contra traficantes que fazem parte de uma quadrilha de roubo de cargas. O principal alvo seria o traficante Chico Bento do Jacarezinho, chefe da facção que atua na região.





Segundo a Polícia Militar, a operação visa conter a ação de criminosos que estariam planejando ataques às forças de segurança que ocupam a comunidade do Jacarezinho no projeto Cidade Integrada, programa para ocupação das comunidades lançado pelo governo do Rio de Janeiro. (Pleno News)