CAMINHÃO TOMBA NA DESCIDA DA SERRA EM TIANGUÁ E DEIXA DUAS PESSOAS FERIDAS

Um caminhão tombou na descida da Serra da Ibiapaba no inicio da manhã desta quinta-feira (3). O acidente ocorreu por volta das 06h00 no KM 301 da BR 222, próximo a ao Hotel Cascata. Um homem e uma mulher ficaram feridos e foram socorridos pelas equipes do SAMU e Resgate de Tianguá.





A mulher foi identificada como Valcélia Alves Neves, 37 anos, que estava com várias escoriações pelo corpo. O homem foi identificado apenas como Bruno que sofreu fratura em uma das pernas. Ambos estavam conscientes e orientados.





De acordo com informações o caminhão não conduzia nenhuma carga.





Com informações de Ibiapaba 24 hs