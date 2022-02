Cardeal alemão defende fim do celibato obrigatório para padres

Nesta quarta-feira (2), o cardeal alemão Reinhard Marx se manifestou a favor do fim do celibato obrigatório na Igreja Católica. Ele defende que os padres possam se casar. As informações são do Deutsche Welle.





– Seria melhor para todos criar a possibilidade para padres celibatários e casados – afirmou Marx durante entrevista ao jornal Süddeutsche Zeitung.





Marx, cuja arquidiocese foi objeto de um recente relatório sobre abuso sexual de menores, é uma das mais proeminentes figuras da Igreja Católica na Alemanha. Ele chamou de “precário” o modo de vida celibatário.





– Para alguns padres, seria melhor se fossem casados. Não apenas por razões sexuais, mas porque isso seria melhor para suas vidas, e eles não se sentiriam sozinhos – disse ainda o religioso.





No entanto, Marx considera ser necessário discutir a questão.





O cardeal, que é arcebispo de Munique e Freising e já foi presidente da Conferência Episcopal Alemã de 2014 a 2020, falou que o celibato não será completamente extinto. Porém, ele questiona se a regra deveria ser um pré-requisito para todos os padres.





– Creio que as coisas não podem seguir como estão – apontou.





Via Pleno News