A POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL NÃO PARA DE TRABALHAR !

A Polícia Civil (PC) deflagrou na manhã dessa quinta-feira (3) uma operação em vários bairros de Sobral que resultou na apreensão de mais de 100 quilos de fios de cobre e prisões em flagrante de suspeitos de receptação. De acordo com a PC o objetivo da operação é desarticular um grupo criminoso envolvido em furto de fios da rede pública de iluminação.





Ainda de acordo com assessoria da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), mais detalhes sobre a operação serão repassadas em coletiva de imprensa que acontecerá nesta sexta-feira (4), às 10h no Centro de Convenções de Sobral, no salão Saturno.





Com informações e fotos da SSPDS / Edwalcyr Santos (S. Paraíso)