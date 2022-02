Ceará inicia ano com redução de 29% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais em Fortaleza

As estatísticas compiladas pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) registraram mais uma queda nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), em Fortaleza. O índice referente ao primeiro mês deste ano alcançou uma retração de 29%. O resultado é fruto de um trabalho continuado desenvolvido pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por meio das Forças de Segurança e do uso de ferramentas tecnológicas.





Os CVLIs englobam os casos que se enquadram como homicídio doloso/feminicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio. Durante os 31 dias do mês, Fortaleza registrou a redução de 29% nas mortes provocadas por crimes violentos, indo de 93 mortes, no mesmo período de 2021, para 66, em 2022.





Já o Ceará apresentou retração de 18% em janeiro de 2022 em comparação ao mesmo período do ano passado, indo de 306 crimes para 251. O resultado positivo vem após os doze meses de 2021, que registraram uma redução também de 18% em comparação ao ano anterior, indo de 4.039 para 3.299.





O secretário da SSPDS, Sandro Caron, destacou as estratégias e medidas adotadas pela Segurança Pública cearense para melhorar os índices. “Começamos o ano de 2022 com uma boa notícia: seguimos com a redução de homicídios em todo o Estado. Desde o ano passado, estamos focados em trabalhar para reduzir esses índices e temos conseguido. O estado fechou 2021 com uma redução de 18% e, em mais um mês, alcançou outro recuo. Tudo isso é fruto de uma série de capturas qualificadas e ações ostensivas realizadas pelas Polícias Civil e Militar amparadas em ações de inteligência que aumentam a efetividade dos trabalhos”.





O secretário da SSPDS ressaltou ainda a meta para os outros meses do ano. “O resultado desse trabalho tem nos mostrado que estamos no caminho certo. Ainda temos muito o que avançar, mas continuaremos trabalhando para reduzir ainda mais os índices e, dessa forma, melhorar a sensação de segurança da população cearense”, finalizou.





(Polícia Civil)