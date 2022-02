INSS começa a pagar aposentadoria com reajuste de 10,16%

Nesta terça-feira (1º), o INSS começa a pagar os benefícios com reajustes para aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo. O calendário será seguido de acordo com o número do benefício do segurado.





Para aqueles que recebem um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro vêm sendo feitos desde o dia 25 de janeiro.





Veja abaixo o calendário:

Atualmente, são mais de 36 milhões de pessoas com direitos a benefícios do INSS no país – mais de 60% recebem um salário mínimo.





Para quem ganha o benefício no valor do salário mínimo, o piso nacional passou para R$ 1.212 desde 1º de janeiro. Por lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a 1 salário mínimo.





Já os aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo terão reajuste de 10,16% na remuneração – o teto dos benefícios do INSS passa de R$ 6.433,57 a R$ 7.087,22.





Confira abaixo como ficam os valores reajustados de acordo com o novo salário mínimo e INPC – valores referentes a mais de um salário mínimo englobam quem já estava recebendo os pagamentos em 1º de janeiro de 2021:

Reajuste para quem começou a receber em 2021





Os segurados que ganham acima de um salário mínimo e começaram a receber a partir de fevereiro de 2021 terão percentual menor de reajuste porque não receberam 12 meses cheios de pagamentos.





Assim, o percentual de reajuste fica menor quanto mais recente for a data de início do benefício.





Veja abaixo: