DENÚNCIA: ESGOTO ESTOURADO NA RUA ELIZA CASTRO E SILVA, EM SOBRAL

"Os moradores da rua Eliza Castro e Silva, na altura do número 471, no bairro Terrenos Novos, há meses vem sofrendo com o mau cheiro oriundo de um bueiro estourado no meio da rua.





Vários moradores já solicitaram ao Saae que viesse resolver o problema, porém até o momento nada foi feito e as pessoas são obrigadas a conviver diuturnamente com o esgoto, passando em frente a sua calçada e o mau cheiro insuportável.





Queríamos pedir ao Sobral 24 horas que nos ajudasse junto as autoridades competentes para que possam resolver este problema o quanto antes.