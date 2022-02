COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E MICRO-ÔNIBUS DEIXA UM HOMEM MORTO NA ZONA RURAL DE UBAJARA

Uma colisão entre uma motocicleta e uma Van deixou um homem morto na manhã desta terça-feira (1º) próximo a entrada de acesso a Cachoeira do Boi Morto (CE 317, KM 15) na zona rural de Ubajara. A vítima foi identificada como Francisco Wilson Araújo da Silva, o qual tinha 36 anos e residia no bairro São Sebastião, em Ubajara.





De acordo com informações, a vítima conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle e colidiu com um micro-ônibus. Ele não resistiu ao impacto e infelizmente morreu no local. O motorista da Van parou e acionou a Polícia Militar.





Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) compareceu ao local para os procedimentos cabíveis. De acordo com a PRE, o motorista da Van estava bastante abalado e precisou ser encaminhado ao hospital para atendimento médico.





(Ibiapaba 24 h)