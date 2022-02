CENSURA? Moraes manda Telegram "barrar" perfis e ameaça bloquear o app

Nesta sexta-feira (25), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o aplicativo de mensagens Telegram bloqueio alguns perfis na plataforma. Caso a decisão não seja cumprida, a Corte pode bloquear o aplicativo por 48 horas e ainda aplicar uma multa.





Todos os perfis são relacionados ao jornalista Allan dos Santos.





Em sua decisão, Moraes afirmou que a “efetivação da determinação judicial de bloqueio [dos perfis] deverá ocorrer no prazo máximo de 24 horas, sob pena de suspensão dos serviços do Telegram no Brasil, pelo prazo inicial de 48 horas”.





Já a multa ficou estipulada em um valor de R$ 100 mil por dia que a decisão for descumprida.





Os perfis que devem ser bloqueados são:





@allandossantos https://t.me/s/allandossantos





@artigo220 https://t.me/artigo220





@tercalivre https://t.me/s/tercalivre





Já a decisão pode ser vista aqui