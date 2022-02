CARRO ROUBADO DE EMPRESÁRIO SOBRALENSE É ENCONTRADO NA ZONA RURAL DE FORQUILHA/CE

O carro modelo Sandero levado de assalto da fazenda do empresário Valderi Arcanjo, foi encontrado abandonado. O roubo aconteceu na última quarta-feira (23)





O veículo estava abandonado em um matagal na localidade de Oriente no Município de Forquilha/CE. Segundo informações da polícia, dentro do carro havia alguns objetos, a perícia foi acionada onde procedeu os procedimentos de praxe e recolheu o automóvel para ser periciado, a fim de identificar os autores do assalto.





Com informações de Forquilha Online