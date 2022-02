Conflito já deixa 198 mortos na Ucrânia, incluindo três crianças

O ministro da Saúde da Ucrânia, Viktor Liashko, declarou, neste sábado (26), que 198 pessoas já morreram no conflito envolvendo Rússia e Ucrânia desde o início da invasão russa na última quinta-feira (24). De acordo com o representante do governo ucraniano, entre os mortos estão três crianças.





– Infelizmente, de acordo com dados operacionais, 198 pessoas morreram nas mãos dos invasores, entre elas três crianças, e 1.115 ficaram feridas, das quais 33 são crianças – afirmou Liashko.





O Ministério de Defesa da Rússia, por sua vez, disse neste sábado que o país não tem cidades ucranianas como alvo e que os militares russos estão tomando medidas para evitar perdas civis.





Nas primeiras horas deste sábado, o conflito em território ucraniano foi retomado em Sumy, no nordeste da Ucrânia, e continuam em Kiev, capital do país. No caso da primeira cidade, o combate é entre militares. Na capital do país, entretanto, há relatos de explosões.





(Pleno News)